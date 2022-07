Milano, il sindaco Sala trasloca e posta il suo "addio" al quartiere Brera

Estate, tempo di traslochi. Anche il primo cittadino di Milano è impegnato con imballaggi e scatoloni. Giuseppe Sala cambia casa e dice addio al quartiere di Brera, dove ha vissuto in questi anni. È stato lui stesso a comunicare il trasloco sulla sua pagina Instagram, dove ha postato due foto dell’ingresso dello stabile della sua ex casa in via Goito, la strada del liceo Parini, scrivendo “Adieu”. Sala andrà a vivere con la compagna, Chiara Bazoli, in una zona non lontano da Porta Venezia. Tra i commenti sui social non manca chi ha ironizzato sul suo trasloco scrivendo «si va a Roma?», riferendosi alle prossime elezioni politiche a cui Sala ha già spiegato che non si candiderà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 06:25

