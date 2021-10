Giuseppe Sala: «Pronto a governare Milano 5 anni. Scavuzzo vice, non terrò deleghe»

Giuseppe Sala, riconfermato sindaco a furor di popolo con il 57,73% («Ho preso 277mila voti contro i 224mila dell’anno scorso. Un quarto in più») e già al lavoro sulla squadra dei prossimi cinque anni. «Anna Scavuzzo continuerà a essere vicesindaca e per me non terrò deleghe, perché sono conscio della difficoltà del compito che mi attende. E voglio essere molto concentrato sul ruolo del sindaco», ha dichiarato ieri, nella conferenza stampa dopo la vittoria che ha dedicato a sua madre, recentemente scomparsa. Si pone un’altra sfida: «Ora il centrosinistra può prendersi anche la Regione». L’appuntamento con le elezioni regionali è nel 2023: «È dietro l’angolo», ha precisato. «Prendere la Lombardia significa scalare l’Everest, devi proprio creare le condizioni, presentarti in maniera diversa, avere un programma diverso». Intanto, Sala si gode il trionfo e ha illustrato la sua linea: «Case popolari e sanità. Bisognerà collaborare su questi due temi. E poi la sicurezza, con l’assunzione di 500 vigili e il nuovo stadio. I rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già contattato. Presto li incontrerò». Testa bassa e pedalare, resta quindi il suo motto, «perchè Milano chiede solo serietà». E la serietà parte dalle persone che comporranno la giunta («Le sceglierò io»), formata da 12 assessori. «Sarà rispettata la parità di genere, sei uomini e sei donne», ha aggiunto. Il totoassessori e già iniziato: al Pd potrebbero andare sei assessorati, uno ai Verdi e due o tre alla lista civica Beppe Sala sindaco. Il puzzle si dovrebbe completare entro una settimana. A Pierfrancesco Maran, capolista dei dem, recordman assoluto di preferenze, potrebbe essere proposto il ruolo di presidente del consiglio comunale. La reazione di Maran: «Un ruolo fuori dalla giunta?. Ne discuteremo. Il Pd vuole avere un ruolo centrale nella giunta». E così dovrebbe essere. Fra i papabili futuri assessori dem ci sono l’ex presidente del consiglio Lamberto Bertolè e l’ex capogruppo Filippo Barberis. Per Europa Verde, che ha ottenuto un buon consenso, è molto probabile che entri nella nuova squadra Carlo Monguzzi, storica anima ambientalista che è tornato nei Verdi dopo un’esperienza nel Pd. Voci insistenti danno nel ruolo di assessori anche Emmanuel Conte e Martina Riva, i due candidati della lista civica Beppe Sala sindaco che hanno strappato più preferenze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 06:15

