Milano, taglio del nastro ai giardini dedicati al giornalista Beppe Viola in via Sismondi

Da oggi a Milano c'è un giardino intitolato a Beppe Viola, giornalista, scrittore e telecronista sportivo. I giardini a lui intitolati si trovano in via Sismondi nel Municipio 4 a pochi passi da dove ha vissuto con la sua famiglia. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, la moglie del giornalista, Franca, le figlie Anna e Marina. « Beppe Viola è una delle voci e delle menti più argute di cui Milano sente maggiormente la mancanza. Ô scomparso da quasi 40 anni, ma i testi delle canzoni che ha scritto, così come i suoi servizi da San Siro sono ancora vivi nella mente e nel cuore di molti. - ha commentato il sindaco Sala - Il quartiere in cui abitava, intorno a via Lomellina, non lo ha dimenticato. Anzi, lo ricorda con affetto ed entusiasmo sinceri, sentimenti che ho percepito in maniera chiara questo pomeriggio, in via Sismondi - non lontano da dove abitava -, dove abbiamo intitolato un giardino a suo nome. Un omaggio doveroso a un uomo poliedrico che non ha mai rinunciato all'ironia per raccontare e spiegare il mondo».

