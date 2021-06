Corsa al sindaco, Oscar di Montigny, il candidato di centrodestra dice di no: «Nessuna convergenza su di me». Caos Milano

Caos nel centrodestra. Oscar di Montigny, sostenuto dal leader della Lega Matteo Salvini, rinuncia alla candidatura a sindaco di Milano alle amministrative di ottobre. Oggi doveva essere ufficializzata la sua corsa dopo un vertice (saltato e rinviato a settimana prossima) con i partiti della coalizione. Invece, nulla di fatto. Ieri, in serata, la doccia fredda. Di Montigny, 51 anni, manager di Mediolanum, genero del banchiere Ennio Doris, ha gettato la spugna: «Non c’era una totale convergenza da parte di tutta la coalizione sul mio nome - ha spiegato - Registro un po’ di disorientamento nella coalizione». A pesare sarebbero stati anche i mancati incontri con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. «Evidentemente non c’era urgenza di vedermi e di confrontarsi con le mie idee e i progetti per il futuro». Il centrodestra riparte da zero sempre più ingarbugliato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA