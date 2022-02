«Sono Freedom e canto la libertà di sbagliare»

Simone Zoppellari, 32 anni, comasco, ha esordito con un album solista: il nome d’arte è Freedom, il titolo è La parte pura. Un filo sottile ma saldo sembra unire Freedom, che significa libertà, e quella sua parte genuina – quindi libera – che ha scelto di esporre nelle canzoni che compongono questo esordio.

Come ha trovato e ideato il suo nome d’arte?

«Freedom è un nome molto semplice, esprime la mia libertà di sbagliare, di espormi al 100%, di non avere paura di piangere, di ridere, di vivere la mia arte in libertà. Quando sono sul palco mi sento libero di comunicare».

Questa libertà di comunicare l’ha messa al centro dell’album: perché il titolo “La parte pura”? «È questo mio lato di me messo in disparte per anni, un po’ per necessità perché bisogna lavorare e andare avanti, un po’ perché non pensavo molto a me stesso: venivano prima agli altri. Non è che adesso alle altre persone non pensi più, però con la mia musica questa parte pura che ho dentro è uscita».

Il suo singolo più recente è Travestiti da leoni. Di cosa parla?

«Di un tema attuale, si sente ogni giorno parlare di bullismo e di leoni da tastiera. Nel mio piccolo voglio dare forza a quelle persone che magari il coraggio di reagire alle offese e ai soprusi non ce l’hanno. Invito tutti a credere nei propri mezzi. Le parole hanno un peso e fanno male, più ancora delle botte».

Lei ha studiato recitazione a Milano, si è appena diplomato. Come vive questa città?

«La sto vivendo da quando ho iniziato a fare il cantante e l’attore; come artista, è una città che dà tanto. È grande, è caotica, però quando sono davanti al Duomo e mi prendo un attimo per me, la sua vista mi dà speranza. Questa è una parola difficile da dire adesso, ma io cerco trovare sempre la nota positiva. Ho da poco terminato gli studi in accademia dove ho studiato come attore cinematografico. Inizio a fare i primi passi, amo recitare e amo la musica, e sicuramente vivrò ancora Milano».

