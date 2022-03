Milano, si schianta con la sua moto contro un'auto: in pericolo di vita un 31enne

Schianto fatale fra una moto e un'auto. E' in pericolo di vita un ragazzo di 31 anni, trasportato all'ospedale in codice rosso dopo l'incidente. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 18 di domenica 13 marzo in viale Jenner, a Milano, periferia nord di Milano.

Leggi anche > Tomaso Bracco morto nell'incendio dell'appartamento in via della Spiga a Milano

Il 31enne si trovava in moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un'auto. Nello schianto, un frontale-laterale, il motociclista ha riportato traumi molto seri. I soccorritori, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, in rosso. La polizia locale, giunta sul posto, ha preso tutti i rilievi di legge indispensabili a comprendere la dinamica del sinistro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA