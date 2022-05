Milano, si fa offrire una birra da una ragazza e la borseggia: fermato 25enne marocchino

Ieri sera una ragazza di 21 anni è stata avvicinata, in viale Gabriele D'Annunzio, in zona Darsena, da un 25enne marocchino che le ha chiesto se poteva offrirgli qualcosa da bere. La giovane, che si trovava insieme al fidanzato, ha accettato e lo ha quindi accompagnato in un bar vicino dove gli ha ordinato una birra.

Durante l'attesa al bancone, però, il ragazzo si è allontanato improvvisamente e la vittima ha notato che dalla borsetta erano spariti il cellulare e il portafogli. A quel punto, le vittime si sono date all'inseguimento del presunto responsabile, fermato poco dopo da una pattuglia del Commissariato di Porta Ticinese che aveva notato la scena. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e alla 21enne sono stati restituiti i suoi effetti personali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 15:17

