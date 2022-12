Milano supera "la prova del ponte": lo shopping pre-natalizio decolla all'8%

Quanto crisi e rincari avrebbero influenzato lo shopping natalizio era il grande quesito di dicembre. Il primo test importante è stato quello appena trascorso del ponte dell’Immacolata, per i milanesi “rinforzato” dal patrono sant’Ambrogio che, complice da un lato la comparsa della neve in montagna e dall’altro l’esigenza al risparmio, faceva temere in un calo dei consumi. Previsione smentita. Anzi, si sta “giocando d’anticipo”. Il primo bilancio è sostanzialmente positivo: tanta gente e bene gli acquisti, come spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa delle vie di Confcommercio Milano: «C’è un piccolo segnale positivo. Il ponte è andato meglio del previsto; in tanti sono partiti ma in tanti sono arrivati. Anche venerdì 9 (il vero test per il ponte), è stata una bella giornata di shopping. E questi quattro giorni si concludono con un +7/8% di vendite». L’offerta come sempre è variegata. In centro si spazia dalle boutique di lusso ai mercatini di Natale fra piazza Duomo e Castello. Idem alla Rinascente dove, spiegava l’ad Pierluigi Cocchini, lo shopping natalizio «è a livelli pre Covid, meglio del 2019, che era stato un anno record per le vendite». Anche negli altri distretti semicentrali dello shopping il segno è positivo, da corso Buenos Aires a Porta Romana, da corso Vercelli a via Belfiore. Più in ombra le periferie: «Giambellino come le altre vie periferiche sono chiaramente un po’ penalizzate, non perché la gente sia partita, ma perché il momento è quello che è», aggiunge il presidente. «Poi si tende ad andare in vie in cui c’è tutto, dal libro al giocattolo, alla piccola cosmetica. Quest’anno credo la gente faccia più regali, ma in misura più piccola». Meno cari ma moltiplicati, dunque? «Sì, per esempio non il maglione da duecento euro, ma magari due capi da novanta euro. Infatti, le persone non hanno in mano buste enormi ma tanti pacchetti e pacchettini». Bene anche Artigiano in Fiera che ha chiuso i battenti con un’affluenza arrivando quasi al milione di visitatori. Tra qualche giorno poi arriva la tredicesima a “rinforzare” il portafoglio. Stima uno studio di Confcommercio che fra Milano, Lodi, Monza e Brianza si spenderanno in tutto 3 miliardi e 761 milioni di euro (3 miliardi e 346 milioni nel 2021): ma l’incremento reale, al netto dell’elevata inflazione è, rispetto a un anno fa, dello 0,3%. E servirà ad alimentare le spese rincarate: condominio, rate del mutuo, rette scolastiche, assicurazioni. E poi arrivano cibi, viaggi e regali. Per questo il ponte con segno positivo ancora non basta a dire che per i negozi milanesi sarà un buon Natale, ma è giusto un cauto ottimismo. «La gente è tanta e ha voglia di fare shopping», chiosa Meghnagi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 06:05

