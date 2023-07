Milano, sgomberato in poche ore stabile occupato in via Fortezza Si tratta di un immobile a Milano, in via Fortezza, angolo via Vipacco, di proprietà della Santa Maria, abusivamente occupato nella mattinata







di Redazione web La polizia ha tempestivamente sgomberato un immobile a Milano, in via Fortezza, angolo via Vipacco, di proprietà della Santa Maria, abusivamente occupato nella mattinata odierna, fra cui esponenti delle realtà antagoniste cittadine riuniti nella rete 'Noi ci siamo', attiva nella rivendicazione del diritto all'abitare. Il corposo dispositivo di forza pubblica predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, composto da aliquote del reparto mobile, operatori della Digos, della polizia scientifica, militari dell'Arma dei carabinieri e polizia locale, ha iniziato le operazioni di apertura alle ore 16 circa con l'ausilio dei vigili del fuoco. A fronte di ciò, gli occupanti, poco meno di 40 persone, dopo brevi interlocuzioni, hanno desistito dal loro intento e abbandonato l'immobile, che, all'esito di una bonifica, è stato riaffidato alla proprietà per la messa in sicurezza. Nel corso del rapido intervento, non si sono registrate criticità. Sul posto erano presenti anche i servizi sociali del Comune, ma nessuno degli occupanti ha richiesto una soluzione alternativa. Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA