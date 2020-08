Milano, per sfuggire ad un controllo 27enne marocchino si lancia dal secondo piano dell'albergo

Per sfuggire a un controllo un marocchino di 27 anni, che aveva un documento falso che indicava un permesso di residenza in Spagna, si è lanciato dal secondo piano di un hotel di via Lulli, a Milano, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché, una volta bloccato dalla polizia, ha aggredito con calci e pugni gli agenti.



I poliziotti sono intervenuti ieri mattina nella stanza dell'albergo dove l'uomo soggiornava con una donna, proprio per la verifica del documento da lui presentato all'hotel. Quando il marocchino ha visto gli agenti, ha provato a fuggire lanciandosi dal secondo piano. È stato arrestato e portato in codice giallo all'ospedale Niguarda per una lesione al tallone. È indagato per il possesso del documento falso e ha precedenti per reati sull'immigrazione e falso. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 13:25

