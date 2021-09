"Fendace", a Milano Fendi e Versace si scambiano i direttori creativi per una collezione

Donatella Versace e Kim Jones si sono scambiati d'abito per una sera. Lei è diventata direttore creativo di Fendi e lui di Versace e le loro collezioni hanno sfilato insieme, questa sera a Milano, in via del Gesù, storica sede della maison della Medusa.Per l'occasione, sono tornate in passerella top come Amber Valletta e Naomi Campbell, insieme alle colleghe Gigi Hadid e Emily Ratajkowski,. Ad applaudire ospiti come Demi Moore, Liz Hurley, Cole Sprouse, Luca Guadagnino e Dua Lipa.

Le boutique Versace venderanno la collezione Fendi disegnata da Donatella, quelle della doppia F la prefall concepita da lei. «È una prima volta - dice Donatella Versace - nella storia della moda: due designers che hanno un vero dialogo creativo che deriva dal rispetto e dall'amicizia. Questo ci ha portato a scambiarci i ruoli per creare queste due collezioni». «Amici, idoli, mentori, è il bello dell'essere insieme» aggiunge Kim Jones.

Un doppio show, dunque, trasmesso sui social di entrambe le maison, con in passerella prima la collezione Versace disegnata da Jones e poi quella Fendi creata da Donatella. «È sia una celebrazione della moda italiana sia - spiega una nota dei brand - uno sconvolgimento dell'ordine delle cose» sotto il segno di Fendace, «che è moda con una F maiuscola e con una V maiuscola». «Superando le linee ufficiali dei conglomerati del lusso, ispirato esclusivamente dall'amicizia e da un reciproco rispetto professionale, la doppia firma di Fendace - viene spiegato - è uno swap con i ruoli invertiti». E «per la prima volta, Donatella Versace e Silvia Venturini Fendi hanno fatto un passo indietro rispetto ai loro brand di famiglia per essere ispirate da un'altra visione, mentre Kim Jones - con la sua esperienza nel reinventare brand - ha segnato la via».

Kim Jones e Silvia Venturini-Fendi hanno portato in scena le loro visioni dell'uomo e della donna Versace, mentre Donatella ha dato la sua visione di Fendi. Per farlo, le maison hanno aperto i rispettivi archivi. «In definitiva - dicono le maison - Fendace parla del bisogno di sincerità nella moda piuttosto che di strategia». 'Versace by Fendì è una visione ispirata agli anni 90 della maison, e mette insieme il Monogramma Fendi con la Greca di Versace, mentre Fendi by Versace prende una direzione più punk rock, riempiendo i codici Fendi di spille da balia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 23:03

