Milano 2023, tra emergenze e sfide: dallo stadio alla mobilità

di Simona Romanò

Progetti e nuove sfide per Milano. «Il 2023 sarà un anno di tante opere, pubbliche e private», assicura il sindaco Giuseppe Sala. Sul piatto sviluppo urbano, mobilità, rinnovo dell’edilizia scolastica, infrastrutture per le Olimpiadi invernali. E sarà potenziato il piano sicurezza. E poi il “caso Meazza”, tra nuovo stadio e vincolo monumentale. SAN SIRO Tortuoso il progetto del nuovo stadio che, il 22 dicembre, ha ricevuto l’ok dal Consiglio comunale, con scossoni nella maggioranza. Ma il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha infatti proposto un vincolo sul Meazza per salvarlo dall’abbattimento. «Se deve esserci un vincolo si decida in fretta», dice Sala. «Se ci fosse, le squadre potrebbero andare a Sesto». Il Comune dovrebbe fare una delibera sul dossier conclusivo entro il 19 gennaio (60 giorni dopo il dibattito pubblico), ma potrebbe temporeggiare in attesa che si chiarisca la questione.

SICUREZZA

«Oggi Milano ha più 128 vigili in strada, nel 2022, ne abbiamo assunti 230», illustra l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. E nel 2023 si proseguirà con le assunzioni (circa 260). Intanto, Sala chiede più polizia: «A Milano è sciocco parlare di emergenza sicurezza», precisa dopo gli allarmi del centrodestra. «Ma l’attività predatoria per le strade crea un senso di insicurezza. Vogliamo di più sugli organici delle forze di polizia, anche se il saldo netto del 2022 è in attivo di cento unità»

TRASPORTI

A giugno sarà aperta la M4 fino a San Babila; sarà pubblicata la gara per allungare la M1 fino a Baggio e saranno avviate le gare per tre linee tranviarie: Adriano-Gobba, Milano-Limbiate e quella verso lo Ieo. GIOCHI INVERNALI Il 6 febbraio mancano 4 anni esatti al via delle Olimpiadi invernali 2026. Partiranno i cantieri all’Arena di Santa Giulia, al Villaggio Olimpico. Ma è corsa inizia a diventare affannosa.

EDILIZIA SCOLASTICA

Quaranta milioni per tre mega cantieri: demolizione e ricostruzione della scuola media di viale Sarca 24; costruzione del plesso di via Caduti in Missione di Pace a Rubattino; risanamento del complesso in viale Rimembranze di Lambrate.

ALLOGGI POPOLARI

Sono previste nuove costruzioni al Lorenteggio, hub per alloggi temporanei tra Niguarda e San Siro, interventi nei caseggiati degradati di Rubattino e Niguarda.

CULTURA

Due le gare principali: per il primo lotto della Magnifica Fabbrica, il nuovo spazio della Scala a Rubattino; e per il “raddoppio” del Museo del Novecento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:45

