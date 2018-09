Sesto San Giovanni, all'alba è scattato lo sgombero del collettivo "Aldo dice"

Milano - È in corso, dalle 7 di questa mattina, lo sgombero dell'immobile occupato lo scorso primo settembre dagli attivisti del centro sociale

Aldo Dice 26x1

, a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese. Lo stabile, sito in Piazza Don Mapelli, era stato occupato nella serata di sabato da un centinaio di persone riconducibili al progetto sociale. La questura di Milano, in una nota, precisa che «il questore Marcello Cardona, nel richiamare le determinazioni assunte nel pomeriggio di ieri in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in prefettura, ha disposto le misure di vigilanza e controllo ed il servizio di ordine e sicurezza pubblica che ha avuto inizio alle ore 7».