Milano, ladri di furgone sprint: in due minuti cambiano la centralina, partono e fuggono

Erano la coppia perfetta del furto, capaci di scappare a bordo di un furgone o una vettura in due minuti. Ma l’altro giorno la loro “maestria” è stata bloccata. I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestati i due, 53 e di 51 anni, italiani, con precedenti per furto aggravato, residenti in provincia, tra Monza e Milano e ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di diversi furti. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Monza, sono iniziate a ottobre dopo che avevano rubato un furgone. Intercettazioni telefoniche, controllo e pedinamento, hanno permesso di raccogliere prove a carico dei due uomini che riuscivano a sostituire, in soli pochi minuti, la centralina motore originale del mezzo da rubare con una decodificata, che ne permetteva la messa in moto. Ai due vengono contestati sette furti di altrettanti furgoni, tutti commessi nell’hinterland Milanese e Brianzolo. A novembre i carabinieri hanno recuperato a Cinisello Balsamo, due furgoni, rubati pochi giorni prima a Milano e Bovisio Masciago. I mezzi venivano successivamente ceduti a terzi, per lo più operatori nel settore delle demolizioni di veicoli, che li smantellavano e ne vendevano i pezzi. Ora i due ladri sono nel carcere di Monza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA