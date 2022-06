Milano, senza patente guidava i camion: maxi multa per un 39enne egiziano

Non aveva mai preso la patente, ma questo non l'ha frenato nel guidare. E' finito nei guai un cittadino egiziano di 39 anni, residente a Milano, che nei giorni scorsi è stato sorpreso alla guida (non autorizzazione) per le vie di Brugheri a bordo di un camion Peugeot, in Brianza. Per lui, è scattata una multa da 5.100 euro.

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, che stavano effettuando dei normali controlli sulla circolazione stradale in viale Lombardia. Quando invigili l'hanno fermato e hanno chiesto i documenti è emerso che l'uomo non aveva la patente. Ed è così che è emerso che il conducente non aveva la patente.

