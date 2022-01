Milano, marocchino aggredisce vigilessa in piazza Duomo: gli aveva detto di mettere la mascherina

Aggredita per aver chiesto a un uomo di indossare la mascherina. E' quanto accaduto a una vigilessa a Milano. Un'agente della Polizia locale è stata aggredita questa sera in piazza Duomo per aver invitato un uomo, secondo le prime informazioni di nazionalità marocchina, a indossare la mascherina. Era presente sulla scena anche l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha subito manifestato la propria solidarietà all'agente e si accertato delle sue condizioni di salute. L'aggressore è stato fermato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 21:22

