Scuola, a Milano occupati anche i Licei Manzoni e Boccioni

Continuano le occupazioni delle scuole di Milano. Dopo quelle proclamate da Correnti e Tito Livio oggi anche gli studenti del liceo Manzoni hanno votato a favore dell'occupazione, con 12 voti contrari. Un modo per sottolineare «il disagio che ogni giorno viviamo all'interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori» hanno spiegato su Instagram gli studenti che hanno organizzato cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali. Occupato da oggi anche il liceo artistico Boccioni come “generazione ribelle in lotta per il futuro”.

Sperano che l'occupazione di oggi di due licei a Milano sia solo l'inizio, gli studenti del Manzoni di Milano. «Insieme a noi questa mattina è stato occupato il liceo Boccioni e negli scorsi giorni - hanno spiegato - si è conclusa l'occupazione dei licei Severi Correnti e Tito Livio, ci auspichiamo che questo sia l'inizio di una forte presa di posizione contro un futuro già scritto e deciso, fatto di precarietà, guerra e devastazione climatica». La critica degli studenti è al governo che «ha preferito agli investimenti economici e culturali per la scuola una politica volta ad accentuarne i caratteri meritocratici e valutativi, evidenziando le disuguaglianze tra noi studenti». «Rimanere indifferenti di fronte ad una scuola che ha come unico scopo la selezione e il profitto è per noi impossibile» e «l'occupazione della nostra scuola dunque si pone l'obiettivo di offrire una alternativa allo status quo stagnante in cui siamo costretti/e a vivere». «Occupazione - hanno concluso - significa per noi smettere di essere spettatori e spettatrici della società e diventarne invece protagonisti/e; l'autorganizzazione dello spazio scolastico ci permette di portare avanti la nostra idea di scuola e riappropriarci del nostro tempo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 13:05

