Milano, dopo un mese è ancora caccia al supplente: manca in una scuola su 10

Rinunce, congedi e assenze non giustificate, di chi non si presenta a fare lezione. C’è un po’ di tutto dietro la cronica mancanza di docenti in cattedra, a Milano, nelle prime settimane di scuola. Sta di fatto che, a distanza di un mese dalla prima campanella, i conti ancora non tornano. L’ultimo valzer, messo in moto dal giro di convocazione della scorsa settimana, ha chiamato a raccolta i supplenti per circa 1600 posti tra orari completi e spezzoni. Ma non tutti si sono presentati. E così i problemi rimangono: basti pensare che, secondo stime sindacali, in circa una scuola su 10 ancora non ci sono tutti i docenti necessari. «Quest’anno gli uffici scolastici hanno nominato tutti i supplenti al 31 agosto - spiega Mauro Zeni, dirigente scolastico del liceo Tenca e presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano - quindi perfettamente nei tempi. Peccato che molti non si siano presentati, chiedendo aspettative o rinunciando al posto. Comunque non hanno preso servizio, c’è stato un ulteriore scorrimento ma la situazione si è ripetuta: l’ultima volta sono stati assegnati alla mia scuola 5 docenti e se ne è presentato solo uno».