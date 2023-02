Milano, boom iscrizioni al licei scientifici scattano le liste d'attesa

di Lorena Loiacono

Centinaia gli esuberi alle superiori, in settimana i presidi dovranno sbrogliare la matassa per procedere con le iscrizioni. Continua a tenere banco il caos sulle liste d’attesa negli istituti di Milano a cui, soprattutto per determinati indirizzi di studio, si sono rivolte le attenzioni e quindi le domande di iscrizione di molti più studenti di quanti se ne possano accogliere. E il problema non è di poco conto perché ora tutti questi ragazzi dovranno essere trasferiti. Qualche esempio per capire la portata del problema: al liceo Tenca ci sono 50 ragazzi in più per il liceo delle scienze umane e altri 50 in più per l’indirizzo economico-sociale, nella stessa condizione anche il freschi dove gli esuberi sono quasi 80. Quindi dovranno essere spostati su altre scuole. Ma dove? Il liceo Cremona, l’Agnesi e il Pareto sono già sold out: tutto esaurito, non accettano nuove iscrizioni. E così la prima fase organizzativa pe rio prossimo anno scolastico rischia di diventare un rompicapo: i dirigenti scolastici di Milano e provincia si sono incontrati con i tecnici della Città metropolitana. L’ufficio scolastico per venire a capo della situazione. «Per ora abbiamo raccolto tutti i dati - spiega Mauro Zeni, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano e dirigente scolastico del Tenca, tra i licei con il maggior numero di richieste in esubero - indicando le scuole che hanno ancora dei posti disponibili e quelle che invece hanno avuto molte iscrizioni in più e devono ricollocare i ragazzi in altri istituti. Entro questa settimana dovremmo riuscire a confermare le iscrizioni e a stilare la graduatorie. Il problema si pone quando anche la scuola di seconda scelta è piena. Incroceremo i dati dando le disponibilità alle famiglie a cui, ovviamente, spetta l’ultima parola per la scelta». Lo scorso anno l’ufficio scolastico regionale convinse le scuole con aule libere ad attivare sezioni in più proprio per accogliere gli esuberi di altri licei. Quest’anno si è registrato un’impennata di iscrizioni proprio al liceo delle scienze umane. In Lombardia il 51,3% dei ragazzi di terza media ha scelto un indirizzo liceale e tra questi spiccano lo scientifico, che si conferma sempre sul podio tra i percorsi liceali così come nel resto d’Italia, con l’11,7% di preferenze nell’indirizzo tradizionale e il 23,2% considerando i diversi indirizzi. Subito dopo si piazza il liceo delle scienze umane che arriva all’11,3% di richieste di iscrizioni, divise tra il 6,4% di preferenze per l’indirizzo tradizionale e il 4,9% per l’opzione economico sociale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA