«I bagni sono sporchi», arriva il "registro per la pipì" alla scuola elementare. Genitori sul piede di guerra

Un vero e propriodi tutte le volte in cui gli studenti chiedono di andare in, con orario di uscita e rientro dalla classe. E. Fa discutere una circolare di una, che ha istituito formalmente il primo vero e proprio ""Al fine di tutelare il benessere psicofisico degli studenti, i docenti dovranno rilevarne quotidianamente per iscritto, su apposito modulo allegato, le uscite e i rientri per recarsi ai servizi igienici" l'ordine di servizio (non igienico stavolta) che i docenti ed il personale delladell'istituto comprensivosi sono visti recapitare. Il motivo che ha spinto la presidenza ad emanare questa nota per il personale trova le radici nelledella scuola.Da diverso tempo infatti i genitori si lamentano delle scadenti condizioni igieniche che si ritrovano all'interno dei bagni della scuola, con l'odore emanato dagli stessi che può essere percepito anche a distanza di diversi metri e con le porte chiuse. I genitori sono sul piede di guerra, e sono già pronti a mandare una diffida alla presidenza, da riportare firmata dai professori per presa visione. Eppure la preside conferma di voler procedere a questo registro, per comprendere come e quando i bagni dell'istituto vengano sporcati dagli studenti, arrivando a scoprire i responsabili. Secondo il, le cui parole vengono riportate dal sito di Repubblica, «le liste non sono per un controllo fine a se stesso, ma per capire come e quando succedono queste cose. Certi alunni devono imparare a rispettare i bagni della scuola come quelli di casa». Secondo la Martiniello «i servizi igienici sono maleodoranti con alcuni bambini che salgono con i piedini sui water, o la fanno fuori dal water, addirittura sporcano i muri con le feci. Non posso mettere le telecamere a scuola ma voglio arginare la situazione».