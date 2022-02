Milano, occupazioni alle superiori: tocca al Parini e al Bottoni

È iniziata, ieri, una nuova settimana rovente per le proteste studentesche. Con altre due scuole occupate, infatti, si moltiplicano le mobilitazioni negli istituti superiori con una sorta di staffetta che terrà alta l’attenzione almeno fino a venerdì. Il 18 infatti è prevista una giornata clou di mobilitazione che invaderà le piazze da Milano a Napoli, in concomitanza con gli Stati generali della scuola pubblica che si svolgeranno a Roma fino al 20 febbraio. Appuntamento cruciale per gli studenti, mossi da una protesta che parte dalla richiesta di cancellare l’alternanza scuola lavoro, dopo le morti di due giovani negli stage, e arriva fino alla contestazione dell’esame di maturità con le due prove scritte. Ieri gli studenti hanno preso possesso del liceo scientifico Bottoni e del liceo classico Parini. Anche quest’ultimo ha lanciato un sondaggio sul forte disagio psicologico che stanno vivendo i ragazzi: più di uno su due, vale a dire il 52%, dichiara infatti di sentirsi spesso apatico, stanco e senza obiettivi. Un malessere generale che sta montando nella protesta: sono stati occupati prima il liceo Manzoni e poi il Correnti, sabato si sono concluse le proteste al Beccaria, al Vittorio Veneto e al Carducci. «Lo strumento dell’occupazione - spiega il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano, Mauro Zeni dirigente scolastico del Tenca dove partirà una cogestione – rappresenta una frattura nella comunità scolastica: è autodistruttivo, soprattutto dopo gli ultimi due anni trascorsi a lavorare insieme contro il Covid. Auspico una partecipazione sempre più consapevole dei ragazzi e soprattutto costruttiva». Ci sono stati anche diversi tentativi in altri istituti. Al liceo artistico Boccioni, ad esempio, i ragazzi hanno protestato martedì per un guasto al riscaldamento: molti sono usciti dalle aule per protesta. «Non possiamo permetterci nuove interruzioni – ha spiegato il preside Domenico Balbi, incontrando i ragazzi - ci sono delle insufficienze da recuperare. Quindi dal 23 partirà la settimana di cogetsione con i docenti in classe, sia per fare lezioni di recupero sia per affrontare argomenti proposti dai ragazzi. Andremo avanti fino alla pausa per il Carnevale Ambrosiano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA