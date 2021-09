Milano da lunedì torna agli ingressi alternati: dai negozi alla scuola, ognuno ha il suo orario

Scaglionamento degli orari della città e, parallelamente, potenziamento dei mezzi pubblici. La seconda edizione del patto della ripartenza anti-Covid (lo stesso dello scorso febbraio) scatta lunedì, in concomitanza con la riapertura delle scuole. Un piano, dicono da Comune e Prefettura, «per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico», con gli studenti - dalle elementari alle università - che ritornano in frequenza al 100%.

NUOVO OROLOGIO Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato l’ordinanza per ritoccare gli orari cittadini. I ragazzi delle superiori entrano in due turni: il 70% entro le 8, il restante 30% dopo le 9.30. Gli universitari dalle 10. I 12mila negozi non alimentari (eccetto farmacie, edicole, tabacchi) alzano le saracinesche dalle 10.15. E i servizi alla persona, come i parrucchieri, dalle 9.30. Gli uffici pubblici aprono al pubblico alle 9.30. Idem banche e assicurazioni. Gli studi professionali, invece, come gli avvocati, sono invitati a ricevere i clienti dalle 10. Infine, il capitolo della aziende private: le attività produttive iniziano entro le 8, mentre gli uffici dopo le 9.30, con l’invito a privilegiare lo smart working.

Il piano Atm prevede, in superficie, 25mila corse al giorno e 200 mezzi in più, grazie anche all'impiego di bus privati, di cui 120 solo per gli studenti che servono 32 istituti (di Milano e dell'hinterland) più frequentati (ad esempio, Einstein o Lagrange). In caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo (80%), l'autista non accetterà ulteriori passeggeri. La metropolitana (dove sono attivi i tornelli conta-persone) garantirà, invece, 2.400 corse giornaliere: grazie agli 8 treni aggiuntivi è raggiunto il numero massimo di vetture che il sistema può permettersi. E ancora: 380 gli steward per assistere i passeggeri, che si aggiungono ai 130 controllori incaricati di verificare l'uso della mascherina (obbligatoria) oltre che il biglietto. Infine, una task force di 400 persone è dedicata alla sanificazione più volte al giorno dei mezzi.

