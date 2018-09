Sono i ravioli di magro alla salvia il cibo preferito dai bambini che mangiano nelle mense scolastiche gestite da Milano Ristorazione. Battono addirittura l’intramontabile pizza margherita, che è al terzo posto nella top ten dei primi piatti più amati. Per i secondi, invece, la fanno da padroni i bocconcini di tacchino e la cotoletta alla milanesi. Bocciati il risotto di zucchine e l’hamburger di legumi.



Sono questi i gusti degli scolari che, tramite un sondaggio Doxa (effettuato su 13.157 alunni dalla 2ª alla 5ª elementare), hanno dato un voto alle varie pietanze, permettendo così a Milano Ristorazione di sfornare il menù invernale più gradito, che andrà sulla tavole da lunedì. «Siamo felici di ascoltare i nostri utenti – ha commentato Fabrizio De Fabritiis, amministratore unico di Milano Ristorazione – specie quando si tratta di piccoli commensali che possono essere più facilmente educati al mangiare sano». Tra le novità di ottobre spicca la soia, che per la prima volta entra nelle mense scolastiche. Inoltre, per nutrire i bimbi con varietà, cercando di far assaggiare loro anche piatti normalmente meno graditi, saranno introdotti nasello gratinato, burger di pesce, sformato di legumi, patate e fagiolini in insalata. E per finire degnamente il pranzo ci sono i dolci, come il gelato e il tortino di farro biologico che riscuotono grande successo.



L’intento è chiaro: migliorare la qualità dei pasti, arricchirli di new entry, con un ampio utilizzo di materie prime prevalentemente bio e a filiera corta (complessivamente il 36%). Su 20 giornate mensili di pasti, sono 13 quelle in cui sono servite portate i cui ingredienti sono biologici, dalle uova a tutta la frutta. Anche le banane del mercato equosolidale saranno in parte anch’esse bio. Confermata la frutta a metà mattinata, che è ormai è diventata una buona abitudine.

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..