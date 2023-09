Milano, risolto il problema dei prof, nelle scuole mancano segretari e bidelli

di Lorenza Loiacono

Vuote o in forte affanno, nelle segreterie scolastiche di Milano non c’è più nessuno. Quasi sette istituti su dieci non hanno il direttore ed è un gran bel problema visto che, quest’anno, avranno tanto lavoro da fare. E così le attività delle scuole vanno in tilt. Non solo supplenti e bidelli, gli istituti contano anche sulla presenza di personale di segreteria appositamente formato. Ma negli ultimi anni ce ne è sempre meno.

Mancano i Dsga, vale a dire i direttori di segreteria e i numeri sono da emergenza. Tanto che i dirigenti scolastici non sanno più come organizzarsi. Secondo l’Associazione nazionale dei presidi di Milano, infatti, più della metà delle scuole è in difficoltà proprio per questo motivo.

«Purtroppo le scuole milanesi hanno un serio problema con gli organici amministrativi - spiega il presidente dell’Anp Milano, Mauro Zeni - oltre il 65% è infatti senza Dsga. Proviamo a tamponare con gli assistenti amministrativi, quelli disponibili a fare funzione, ma non è certo la stessa cosa anche perché l’organico è comunque ridotto».

