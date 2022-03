Milano, scontro tra un pullman e due auto: cinque feriti

Milano. Un incidente tra un pullman con a bordo 4 persone e due auto a Inzago, nel, milanese, sulla strada statale 525, ha causato il ferimento di cinque persone. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono arrivate 2 automediche e 3 ambulanze.

Secondo i primi accertamenti lo scontro sarebbe avvenuto tra un'automobile e l'autobus; dopo l'impatto sarebbe rimasta coinvolta la terza vettura. Si sarebbe trattato di un frontale: l'automobile avrebbe colpito la parte anteriore sinistra dell'autobus, che viaggiava nel senso opposto di marcia, e sarebbe stata quindi tamponata dalla macchina che la precedeva.

I feriti sono 5, tutti uomini, tra i 27 e i 57 anni; due di questi sono stati trasportati in codice giallo ai Pronto Soccorso di Vimercate e del San Raffaele, mentre gli altri tre, meno gravi, sono stati portati al San Raffaele, a Cernusco sul Naviglio e a Melzo in codice verde. I conducenti dei veicoli verranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA