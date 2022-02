Milano, scontro fra una moto e un monopattio: morto un 39enne e codice rosso per un 60enne

Scontro fatale fra una moto e un monopattino, L'incidente è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, a Trezzano sul Naviglio (hinterland Milanese), intorno alle 22.00 di domenica. Il conducente del ciclo elettrico è morto sul colpo mentre il centauro è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda in codice rosso, in condizioni molto gravi.

L'incidente stradale è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale. Il conducente del monopattino, un 39enne di origine straniera, è morto per le gravissime lesioni, mentre il conducente della moto, un 60enne, è stato ricoverato in stato di incoscienza. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe corsa in aiuto della fidanzata, la cui auto era in panne. Proprio la donna avrebbe assistito al terribile incidente.

