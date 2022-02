Milano, ciclista di 39 anni investito da un'auto: è grave in ospedale

Era circa l'1.30 quando c'è stato lo scontro tra una bici e un'auto in via Imbonati, zona Maciachini, a Milano nella piena notte scorsa. Il ciclista di 39 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma per certo l'uomo è stato travolto da un mezzo. Sul posto, inviate dal 118, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e poi portato al Niguarda. Le sue condizioni sono serie.

Sono in corso le ricostruzioni della dinamica, grazie anche all'ausilio di testimonianze e filmati a circuito chiuso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 10:43

