Milano, scontro tra moto e auto: muore centauro 58enne

Incidente mortale questa sera intorno alle 18 tra un'auto e una moto in viale Ergisto Bezzi all'altezza di piazzale Tripoli, lungo la circonvallazione esterna in zona Ovest, a Milano. Per cause in corso di chiarimento i due mezzi si sono scontrati e nell'impatto il motociclista 58enne ha perso la vita morendo sul colpo. L'autista invece è ricoverato con fratture multiple all'ospedale Niguarda dove è stato trasportato in codice rosso. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Messina e gli agenti della Polizia locale di piazzale Beccaria, incaricati di svolgere i rilievi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 20:38

