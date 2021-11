Milano, scontro tra auto e moto: morto il centauro. Aveva 48 anni, inutili i soccorsi

Un uomo di 48 anni è deceduto questa sera a San Colombano Al Lambro (Milano) a bordo della sua motocicletta dopo essersi scontrato contro una vettura a bordo della quale viaggiava una 48enne rimasta ferita. Dopo l'impatto, la moto è finita contro il guard rail prendendo fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 23, pedecollinare in un tratto stretto a due corsie e con diverse curve. Per la vittima, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto i vigili del fuoco di Lodi per spegnere l'incendio successivo allo schianto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 21:46

