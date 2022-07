Milano, scontro tra un'auto e un monopattino: morto un ragazzo di vent'anni

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto questa notte intorno all'una a Rho, nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, di origine straniera, si trovava su un monopattino che si è scontrato contro un auto sulla statale del Sempione. Sul posto è arrivato il personale del 118 che l'ha trovato in arresto cardiaco, ha iniziato le manovre rianimatorie e lo ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano dove è poi deceduto.

È accaduto lungo un tratto di strada non illuminato l'incidente che ha causato la morte la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, di un ragazzo investito da un'auto mentre era a bordo di un monopattino elettrico lungo la statale 33 a Rho, nel Milanese. Il conducente della vettura, sotto choc, si è fermato per prestare soccorso e sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il ragazzo, di origine straniera, all'ospedale San Carlo dove, però, è morto poco dopo il suo arrivo. Non è ancora chiaro se la giovane vittima portasse il casco, le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Stradale di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA