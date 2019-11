Rimproverato dai genitori, 17enne sparisce nel nulla: «Aiutateci a ritrovarlo, siamo preoccupati»

Giovedì 21 Novembre 2019, 12:31

Aveva litigato col, che lo avevaper l'eccessivo uso del cellulare, poi èdomenica mattina, facendo perdere le proprie tracce e senza portare lo smartphone con sé. C'è grande preoccupazione aper le sorti di, 17enne residente in zona Città Studi, nato nel capoluogo lombardo da genitori filippini.La, Mayrose Padilla, è disperata e a Il Giorno spiega: «Siamo disperati, non sappiamo dove possa essere. Di solito rientra a casa alle 19.30. Non lo vediamo da domenica e temiamo possa essergli successo qualcosa: lui è un adolescente fragile e qualcuno potrebbe avere approfittato dei suoi problemi».Latra ile ilera avvenuta nella mattinata di domenica: non era la prima volta cheveniva sgridato perché usava troppo il cellulare e il ragazzo, uscendo di casa, aveva spiegato ai genitori che sarebbe andato da alcuni compagni di scuola. «Ma nessuno di loro l'ha visto o incontrato. Poi ha lasciato a casa il telefono e non appiamo come rintracciarlo» - spiega la mamma dell'adolescente - «Nessuno, tra amici e conoscenti, sa niente né l'ha visto. A scuola i compagni e i professori sono preoccupati come noi».Dopo la denuncia della famiglia, molti stanno cercando di aiutare i genitori a ritrovare Yzacvoz. «Tutti cercano di chiamare amici e conoscenti, diffondendo le informazioni sulla scomparsa in tutti i posti che frequentava» - spiega ancora Mayrose Padilla - «La nostra paura è che possa aver incontrato qualche adulto senza scrupoli, spero che le forze dell'ordine e i cittadini possano aiutarci: siamo distrutti, se lo vedete in giro segnalate tutto alla polizia». Al momento della scomparsa, Yzacvoz indossava dei jeans verde fosforescente, una camicia multicolor e una giacca rosso bordeaux.