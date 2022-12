Milano, sciopero Trenord e Atm, due giorni di spostamenti a rischio

Fermi tutti. Domani muoversi rischia di essere davvero un problema per pendolari e milanesi che usano i mezzi pubblici. Dai Treni di Trenord fino ai mezzi Atm (bus, tram e metrò), la giornata si annuncia pesante. Infatti molte sigle sindacali hanno aderito allo sciopero generale in programma a livello nazionale. TRENORD Per il trasporto ferroviario in realtà si comincia questa sera. Infatti dalle 21 di giovedì 1 alle 21 di venerdì 2 dicembre lo sciopero generale può causare ripercussioni anche sul servizio ferroviario lombardo. Lo comunica Trenord, precisando che oggi arriveranno a termine corsa i treni che partono prima delle 21 e giungono alla destinazione finale entro le 22; domani negli orari 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it. Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, lo sciopero proseguirà fino a mezzanotte di domani. Questo potrà causare ripercussioni fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani e per Malpensa, per cui ci sono bus sostitutivi da Milano Cadorna. Le informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea del sito Trenord e sull’App. ATM Per Atm lo stop sarà domani 2 dicembre. Tra i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico milanese hanno aderito le articolazioni territoriali dei sindacati Al Cobas, Cub Trasporti e Usb. Lo rende noto la stessa Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio per bus e tram. Invece per il metrò solo dalle 18 al termine del servizio. Lo sciopero è stato indetto tra l’altro per il «rinnovo dei contratti e aumento salari; introduzione del salario minimo; riduzione orario lavoro a parità di salario, tutela della salute delle donne».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA