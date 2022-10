Milano, ancora aggressioni: oggi sciopero Atm dalle 845 alle 15

di Paola Pastorini

«Basta parole, Chiediamo interventi delle forze dell’ordine e dell’azienda per una nuova organizzazione interna e per fornire presìdi. C’è una escalation di aggressioni al personale cosiddetto “front line” preoccupante». È fermo Alberto Beretta, coordinatore regionale Filt Cgil, nell’enunciare le ragioni dello sciopero odierno di Atm, indetto di concerto con la maggior parte delle componenti sindacali di categoria: Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Orsa. I dipendenti dell’azienda dei trasporti milanese hanno deciso di fermarsi di nuovo oggi dopo le ultime aggressioni avvenute sui luoghi di lavoro. Lo stop va dalle 8.45 alle 15.

ESCALATION Sono state almeno tre in pochi giorni le botte, nelle stazioni del metrò. L’ultimo assalto sabato notte, quando due lavoratori sono stati feriti a calci e pugni alla fermata Cascina Gobba, linea 2, da un giovane straniero, 22 anni, poi fermato e denunciato. E sempre sabato un ragazzo italiano di 25 anni, alla stazione Lodi della 3, ha picchiato un dipendente, di 36 anni, che ha riportato la frattura di una costola. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche un dipendente delle Ferrovie, 22 anni. E si è ricostruito che sempre il ragazzo al mattino, alla stazione Lodi, era stato trovato a terra in stato di alterazione e aveva picchiato personale della security.

FERMATE A RISCHIO Tra i luoghi più pericolosi per i lavoratori ci sono «le stazioni del metrò più periferiche, come per esempio Cascina Gobba e Porta Genova - spiega Beretta - e in superficie il filobus 90/91». Le aggressioni alzano la paura. «C’è uno stato di allarme diffuso, al lavoro non si va sereni».

PIÙ PRESIDI La richiesta è quella di passare ai fatti. «Il prefetto Renato Saccone ha mostrato sensibilità al tema, anche l’azienda ci ha incontrato e ci ha esposto iniziative che ha intrapreso, sia in termini di formazione, sia di organizzazione. Ora occorre accelerare i tempi e passare a misure concrete». Ovvero? «Squadre organizzate a presidiare. Sappiamo che non è possibile avere personale fisso, ma itinerante in relazione a luoghi, eventi, orari». Lo stesso sindaco Giuseppe Sala riflette: «Il tema vero è che chi commette atti illegali, chi si comporta in modo violento rischia troppo poco, questa è la verità».

