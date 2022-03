Milano, domani si fermano bus e treni: sciopero generale di 24 ore. Metrò garantito fino alle 18

Disagi in vista domani, martedì 8 ottobre, per chi usa i mezzi pubblici, a causa dello sciopero generale del trasporto pubblico di 24 ore proclamato dai sindacati Cobas, Cub e Usb. Atm comunica che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata, ma potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Per quanto riguarda i mezzi di superficie, bus, tram e filobus sono a rischio dalle 8,45 alle 15 e dopo le 18. Per Trenord lo sciopero va dalla mezzanotte alle 21. Nelle fasce orarie fra le 6 e le 9 e fra le 18 e 21 circoleranno i treni che sono nella lista delle corse garantite.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 10:40

