Milano, sciopero Atm: a rischio metro, bus, tram e filobus. Gli orari

Oggi sarà una giornata di possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici Atm. Dalle 18 alle 22 sono a rischio metro, tram, bus e filobus per lo sciopero di quattro ore indetto dai Cobas, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. «Ovvero tutto il personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane», precisano dalla società. Durante il resto della giornata, invece, i mezzi circoleranno regolarmente.

È un'estate di fuoco, segnata dalle agitazioni sindacali e soprattutto dai disguidi per pendolari e viaggiatori, che si spostano a terra o per i cieli. Stavolta - dopo taxi e compagnie aeree, le cui agitazioni non sono ancora finite - tocca ad Atm. Con i Cobas che sono sul piede di guerra. Chiedono, tra l'altro, «maggiore pulizia e igienizzazione delle vetture e il ripristino del distanziamento tra conducenti e clienti, nonché più controlli sull'uso della mascherina Ffp2 a bordo dei mezzi che è ancora obbligatoria», ma in moltissimi non la indossano, nonostante l'ondata di Omicron 5.

