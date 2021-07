Milano, sciopero ATM per il 16 luglio. Le fasce orarie garantite per metro e bus

Confermato lo sciopero del personale Atm per venerdì 16 luglio: i lavoratori rappresentati dall’organizzazione sindacale Al Cobas si fermano in segno di protesta contro l'azienda che cura e gestisce i trasporti a Milano. La circolazione di metro, bus e tram è a rischio. A dare la notizia dello sciopero, comunicato l'8 luglio al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è la stessa Atm sulla propria pagina online.

Lo sciopero di 24 ore sarà «contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasporto pubblico locale (Tpl) - come comunica il sindacato - ; contro le gare d’appalto e per la re-internalizzazione dei servizi di Tpl ceduti in appalto e in sub-appalto; contro il progetto Milano Next; per la re-internalizzazione delle lavorazioni; per la trasformazione di Atm Spa in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm e dei servizi di Tpl dell’intera Città Metropolitana Milanese; per la gratuità dei servizi di Tpl; per l’avvio di una commissione d’inchiesta per far luce sulle recenti vicende in merito a fatti di corruzione in Atm; per la destituzione della dirigenza e il commissariamento delle 'commissioni di gara' che non hanno vigilato sulla regolarità degli appalti».

Atm conferma che il servizio di trasporto pubblico sarà garantito nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio, così da garantire gli spostamenti a lavoratori e studenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 13:01

