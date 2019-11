Venerdì 29 Novembre 2019, 09:58

Venerdì nero per i. Oggienerale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb) che interesserà diverse aree pubbliche e private, partendo dalla scuola, fino agli ospedali e ai trasporti.Lo sciopero inizierà alla mezzanotte di. A rischio è il corretto svolgimento del servizio su binari, nello specifico il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale di Trenord. I convogli potrebbero subire ritardi e cancellazioni, quindi, ma come previsto, saranno comunque, durante le quali si svolgeranno i servizi minimi.Disagi potrebbero esserci anche nei trasporti verso Malpensa, ma se non dovessero esserci i treni saranno garantiti i trasporti con dei bus limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Stabio". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da Paleocapa, 1.