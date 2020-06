Milano, sciacalli da covid a caccia di negozi. Confcommercio: «Cinquemila contattati con proposte "irrituali"»

«Se vende oggi le diamo x euro, denaro cash. Tra un mese le diamo due terzi, tra tre mesi meno della metà».

È il tenore delle offerte predatorie che nella Fase 3 dell'emergenza Covid sono arrivate a oltre cinquemila negozi e a quasi settemila ristoratori milanesi per rilevare l'attività a prezzi stracciati. «Sono proposte irrituali, che riconduciamo anche alla criminalità organizzata, perché si tratta di compratori che stranamente hanno ingenti e immediate disponibilità economiche nonostante il periodo nero che l'economia sta attraversando», denuncia Mario Peserico, vicepresidente di Confcommercio Milano con delega alla Sicurezza, che ha raccolto le segnalazioni degli operatori milanesi. «In una situazione così delicata aggiunge sono davvero pochi i soggetti disposti ad acquistare un locale in perdita se non per fini poco trasparenti o illegali, tipo il riciclaggio».

Non hanno perso tempo, dunque, gli sciacalli della crisi da Covid: sono consapevoli di avere a che fare con commercianti indeboliti nel morale e nelle risorse, perché la ripartenza è lenta. E i fatturati, nonostante la fine del lockdown, sono deludenti. «Forse ci sono già dei reati spia - prosegue Peserico - Perché non può essere un caso che il 4% delle botteghe e il 5% di ristoranti o bar hanno subito atti criminali, come il danneggiamento delle proprie attività». Ciò suona come avvertimento. È un fenomeno di cui si parla malvolentieri fra i negozianti, ma non è inedito, proprio quando non riescono a far fronte alle spese fisse. Per non fallire, dopo tre mesi di chiusura forzata, il 60% dice «di aver intaccato il patrimonio aziendale o personale». E in assenza dei risparmi di una vita, l'1% (il 2% nella ristorazione) ha confessato «di aver fatto ricorso all'usura». La percentuale è finora contenuta, ma la tentazione per molti è forte: ben il 6% di esercenti, l'8% di ristoratori ha ammesso «di aver pensato agli usurai come alternativa». «Noi siamo pronti ad aiutare le imprese a denunciare spiega Peserico La vera preoccupazione è per i prossimi mesi, quando i titolari, allo stremo, potrebbero essere facili prede, soprattutto se le misure di sostegno del governo non arriveranno. E la criminalità organizzata presserà, volendo radicarsi a Milano, più che altrove». Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 09:31

