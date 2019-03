Milano School Marathon, Bridgestone lancia un contest per gli alunni delle scuole milanesi

Fino a, tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni iscritti alla, possono raccontare qual è il loro sogno con un disegno o un testo da caricare sul sitoIl lavoro che più rappresenterà lo spirito positivo della campagna motivazionale Insegui il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai sarà premiato con la partenza in prima fila durante la Bridgestone School Marathon e un treno di pneumatici Bridgestone per l’auto di famiglia. Inoltre se il bambino si è iscritto all’evento con la propria scuola, l’Istituto riceverà un contributo da parte di Bridgestone del valore di € 3.000 per l’acquisto di attrezzatura sportiva. La scuola è infatti uno degli ambienti principali in cui si avvia l’educazione allo sport delle nuove generazioni.Alla scuola che parteciperà all’evento con il più alto numero di iscritti, Bridgestone offrirà la possibilità di un incontro con gli atleti Ambassador della campagna Insegui il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai: gli studenti potranno incontrarli, conoscere le loro storie e rivolgere domande. Sarà un incontro all’insegna dello sport e dei sogni dei grandi atleti per ispirare i più piccoli a inseguire i propri sogni e non fermarsi mai.