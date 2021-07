Milano, auto investe ciclista: 23enne muore dopo la corsa in ospedale

Schianto mortale tra una bicicletta e un'auto. A Milano un ventitreenne egiziano è stato investito da un'auto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Non ce l'ha fatta il 23 enne egiziano che, questa mattina alle 6:45, è stato investito da un'auto all'incrocio tra viale De Gasperi e via Quattrocchi mentre era in sella alla sua bici. All'arrivo dei soccorsi, il giovane, che stava andando a lavorare, era in arresto cardiocircolatorio.

I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione e poi hanno trasferito il ferito al Policlinico. Il ragazzo, però, non ce l'ha fatta. Poco dopo il suo arrivo all'ospedale è stato dichiarato morto per via dei gravi traumi alla testa e al torace. Gli agenti della polizia locale stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 14:23

