Milano, torna la Prima Diffusa: sessanta appuntamenti e 35 sedi per il Boris Godunov che apre la stagione della Scala

Anche quest’anno tutta Milano è invitata alla Prima della Scala. Il Piermarini accoglie i milanesi grazie all’iniziativa Prima Diffusa per condividere l’emozione dell’opera "Boris Godunov" di Modest Musorgskij con cui si aprirà la stagione 2022/2023 il 7 dicembre. Dal primo all’11 dicembre sono sessanta gli appuntamenti tra guide all’ascolto, concerti, performance, mostre, conferenze e incontri tutti gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali. E 35 le sedi in cui il 7 dicembre si vedrà in diretta la Prima.

«La Prima Diffusa torna ad accompagnare la città verso uno degli eventi più importanti del calendario culturale cittadino, nazionale e internazionale, grande emozione che anche quest’anno, magicamente, si ripete per l’undicesima volta», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Una moltiplicazione dei luoghi impossibile senza la collaborazione «dei Municipi e di moltissime istituzioni che mettono a disposizione spazi e organizzazione per questa grande festa della musica», ha sottolineato l'assessore.

Cuore dell’iniziativa è come sempre il 7 dicembre, con la diretta dalle 18 (grazie alla collaborazione Scala-Rai) proiettata in 32 sedi nei nove municipi e in tre spazi nell’area metropolitana: in tutto ben 10mila posti a sedere. Torna al massimo fulgore il maxischermo nell’Ottagono, al centro della Galleria Vittorio Emanuele. E poi, vari luoghi, come il carcere minorile Beccaria, le carceri di Opera e San Vittore; Malpensa, Mudec, Wow Spazio Fumetto, la Casa dell’Accoglienza Jannacci, il liceo Virgilio, la biblioteca di Baggio, Niguarda. Primo incontro il 1° dicembre al Castello con il musicologo Fabio Sartorelli e gli allievi dell’Accademia della Scala. Tutte le proiezioni e le performance sono a ingresso libero, per alcune sedi è richiesta la prenotazione.

