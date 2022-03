Scala, Meyer: «Il forfait di Anna Netrebko colpa delle fake news»

La Scala ricompone direttori e cast, dopo l’allontanamento del maestro russo Valery Gergiev per la Dama di Picche e il forfait del soprano russo Anna Netrebko (foto) che avrebbe dovuto debuttare domani in Adriana Lecouvreur. Netrebko sarà sostituita da Maria Agresta. Sarà invece Timur Zangiev a sostituire Valery Gergiev nella direzione delle prossime recite di La dama di picche di Cajkovskij. Non avendo ricevuto una risposta alla richiesta di una dichiarazione in cui si augurava una soluzione pacifica al conflitto fra Russia e Ucraina, martedì il sovrintendente Dominique Meyer d’accordo con il sindaco ha scritto al maestro russo per comunicargli la scelta di sostituirlo. Ma sulla vicenda Netrebko, il sovrintendente Dominique Meyer ha puntato il dito contro le fake news: «Sono stupefatto da tutte le cose false che sono state scritte», dichiara. Per esempio «“non verrà perché falsamente malata”. La verità è che domenica aveva raffreddore e ha anche fatto un tampone, negativo. Ma questo non c’entra con la guerra, alla quale si era già detta contraria. Invece le notizie non vere hanno poi delle conseguenze: Netrebko si inc.. e decide di non cantare». Il sovrintendente si è detto personalmente «contro la guerra di aggressione all’Ucraina e per il diritto dei popoli a voler determinare il proprio futuro», ma sottolinea, «è sbagliato anche fare delle black list a prescindere e cancellare tutti gli artisti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 06:20

