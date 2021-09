Sold out per il Barbiere di Sviglia alla Scala. Meyer: «Un inno alla gioia di vivere»

La Scala riparte dal sold out e dalla voglia di vivere. Dalla musica di Rossini e da un occhio particolare ai giovani.

Tutto esaurito per Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, prima nuova produzione scaligera. Ieri sold out per la anteprima under 30; tutto esaurito per la prima del 30 e praticamente quasi andati a ruba anche per tutte le altre cinque repliche. «Il Barbiere era previsto in primavera, ma siccome non potevamo avere gli spettatori l’abbiamo spostato», ha spiegato il sovrintendente Dominque Meyer. «Lo spettacolo è bellissimo. Spero vi piacerà come a noi è piaciuto prepararlo». Obiettivo del ritorno all’opera: contagiare con la gioia di vivere. «Abbiamo puntato su un fatto fondamentale: la gioia contagiosa dell’opera buffa rossiniana, una gioia di vivere che deve dare un contagio collettivo», ha spiegato il direttore musicale Riccardo Chailly che per questa prima produzione dell’era Meyer sovrintendente ha voluto essere sul podio. È dal 1999 che la Scala non mette in scena un nuovo allestimento del Barbiere; anche allora direttore era Chailly e il regista Alfredo Arias. Oggi è Leo Muscato, al debutto scaligero. E ha deciso una ambientazione tutta nuova: in un teatro. Figaro (Mattia Olivieri) è il tuttofare, Bartolo (Marco Filippo Romano) un impresario e Rosina (Svetlina Stoyanova, arrivata in volata a sostituire Cecilia Molinari) una vedette, mentre Berta (Lavinia Bini) non è una vecchia serva ma la coreografa. Scenografia (con oltre 16 cambi di spazio) e costumi - la prima firmata da Federica Parolini e la seconda da Silvia Aymonino - sono tali da creare un ambiente a-temporale. E in questo Barbiere - che segue l’edizione critica del 2009 senza tagli nelle parti strumentali, ma solo nei recitativi e l’uso di strumenti come il fortepiano e il sisto - c’è spazio anche per la danza, firmata dalla coreografa Nicole Kehrberger. Balletti ispirati alla danza dell’Ottocento ma con movimenti anche moderni, a rimarcare che questo Barbiere è al di fuori del tempo. E in fondo anche un po’ rap con il sillabato veloce voluto da Rossini per Bartolo, «non tanto per far vedere un rapper dell’Ottocento - ha spiegato Romano - ma che è arrabbiatissimo». «È uno spettacolo - ha concluso Muscato - pensato per i giovani».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 06:10

