Milano, Saverio Raimondo al Blue Note. «Noi comici tiriamo dritto. E infrangiamo tabù con una risata»

di Ferruccio Gattuso

Le note? Quelle delle risate. Il ritmo? Quello degli applausi. Da stasera a sabato il Blue Note da tempio del jazz si trasforma in salotto della stand up comedy. Tra i monologhisti, due per sera, Francesco De Carlo, Giorgia Fumo, Valeria Angione (dal 29 maggio su Comedy Central). E il romano Saverio Raimondo, di scena venerdì 28 aprile.

Lei è un vecchio amico del Blue Note.

«Sì, quando il Blue Note chiama io rispondo. Anche perché sono da sempre un estimatore di jazz».

Lei sa suonare, magari.

«Purtroppo no. Ma se vale qualcosa, ho una voce che ha la frequenza di una tromba».

L’atmosfera da club è quella adatta alla stand up comedy?

«Molto più rispetto ai teatri, non c’è dubbio. Hai il pubblico a distanza di respiro».

A quale tipo di spettacolo pensa?

«Ho una scaletta molto varia che pesca da più di dieci anni di carriera. Chiamiamolo Greatest Hits, se si vuole».

Anche se romano atipico, come si definisce sempre, l’approdo a Milano avrà un sapore da trasferta.

«Decisamente no: io a Milano mi sento a casa per il semplice fatto che questa è una città che sa ascoltare i comici. Quando dicono che Milano è la capitale del cabaret io rispondo sempre: no, lo è della comicità».

Perché, vuole la regola, tra cabaret e stand up c’è differenza.

«Eccome. Volendo essere sintetici, chi fa stand up comedy porta sé e la sua vita in scena, chi fa cabaret porta un personaggio, una maschera».

E il politicamente corretto?

«Si fa fatica da sempre, non solo oggi: nei decenni cambiano i motivi per cui qualcuno o qualche categoria si offendono. Ma la missione per un comico è tirare dritto. Dove c’è un tabù, ecco che serve un comico a infrangerlo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 06:25

