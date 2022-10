Milano, cmqmartina in Santeria: «Nel mio Club musica e dj set senza "Vergogna"»

di Francesca Binfarè

Voglia di cool e di club, cmqmartina invita a ballare. La ventitreenne Martina Sironi, in arte cmqmartina, conosciuta a X Factor 2020, porta la sua nu dance tra techno e pop il 27 ottobre in Santeria. È il Club Tour, versione autunnale dell’estivo Cool Tour che tante soddisfazioni ha dato alla giovane cantautrice, tre dischi all’attivo e 130 mila follower. Fra le tappe anche Milano, la città di riferimento di cmqmartina monzese di nascita.

Cosa resta di Cool in questo Club Tour?

«Resta il cool, questi concerti sono figli di quelli estivi. Cool è una parola con cui sono in fissa ultimamente, mi piace associarla al mio progetto».

Che live sarà questo di Milano?

«Un riassunto del progetto cmqmartina. Sarà un set lungo, con tutti i pezzi che mi rappresentano di più, compresi quelli del primo disco. C’è anche L’esatto momento, uno dei primi brani che ho scritto. È diverso da quello che faccio ora ma ha dentro sempre la stessa anima. A metà del concerto ci sarà un dj set di amici, performance sperimentale e piena d’amore che racconta la mia esigenza di musica da discoteca. Ci saranno anche ospiti che canteranno con me. È da un anno che non mi esibisco a Milano, è la prima volta in Santeria. Questa è la mia città ed è per questo che sono un po’ più preoccupata del solito».

“Vergogna” è il suo album più recente: quanto spazio avrà nel live?

«Come dicevo ho scelto un modo equilibrato di raccontarmi, anche se questo disco avrà uno spazio importante. Vergogna è una bella parola, un sentimento che ho provato per tanto tempo: sono sempre stata vivace e abbastanza eccentrica e le persone mi facevano un po’ vergognare di come ero. Mi sono però riappropriata di questo sostantivo, credo che le cose di cui ci fanno vergognare siano un nostro punto di forza. Comunque, mia mamma mi chiama “vergognina” perché sono un po’ timida».

