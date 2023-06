L'infanzia in via Volturno, mamma Rosa, San Siro e il Teatro Manzoni. Silvio Berlusconi e la "sua" Milano

di Simona Romanò

Silvio Berlusconi e la sua Milano. L’ex premier ha sempre conservato un legame strettissimo, che non si è mai sciolto, con la sua città natale, dove ha lasciato dei segni indelebili. Un rapporto indissolubile, anche quando la discesa in politica l’ha portato a Roma, perché a Milano è nato, è cresciuto, ha costruito un impero, dopo il primo affare immobiliare, nel 1961, in zona Bande Nere, in via Alciati. Un affetto corrisposto dai milanesi, visto le oltre 53mila preferenze con cui è stato eletto consigliere comunale nel 2006. Poi, l’amore per il Milan, di cui è stato presidente per 31 anni, fino al 2017, quando l’ha ceduto, ma il calcio l’ha accompagnato fino alla fine, tant’è che negli ultimi tempi è stato patron del Monza club.

L’INFANZIA ALL’ISOLA

La casa natale in via Volturno 34, quartiere Isola, che lui non ha mai dimenticato, infatti, alcuni anni fa, una sera, si è presentato sotto quel palazzo per un tuffo nell’infanzia. All’Isola ha incontrato anche l’amico di tutta la vita, Fedele Confalonieri, insieme al quale ha frequentato le scuole salesiane di via Copernico. E poi la seconda abitazione di famiglia, in viale Zara, visto che il padre Luigi aveva trovato un lavoro migliore. Berlusconi ha soltanto 25 anni, quando compie il primo business in via Alciati, che segna l’inizio della scalata.

LA MADRE

A quel punto, il mondo popolare dell’Isola diventa un ricordo: lui si trasferisce in Foro Bonaparte; il papà è morto e la mamma, Rosa Bossi, alla quale è legatissimo, in via San Gimignano dove lui va, in visita, appena può, tant’è che per anni il suo seggio elettorale è stato quello di via Scrosati, proprio vicino a casa della madre, che ha accompagnato tante volte a votare.

LO SPETTACOLO

Milano per Berlusconi è anche il teatro Manzoni, uno dei suoi mille investimenti, dove negli anni Ottanta ha visto sul palco Veronica Lario e se ne innamora, lasciando per lei la prima moglie.

PASSIONE MILAN

È ancora più protagonista della vita milanese, quando, nel 1986, ha acquistato il Milan e per festeggiare ha organizzato un evento all’Arena Civica, dove lui è arrivato in elicottero. Da quel momento, San Siro e il ristorante Giannino di via Sciesa per le cene post partita diventano altre due sue tappe milanesi.

MILANO E POLITICA

Milano ha accompagnato perfino la sua stagione politica e lungo l’asse tra San Babila e Duomo passeranno alla storia due episodi: nella prima, nel 2007, salì sul predellino della sua auto per annunciare la nascita del Popolo della Libertà; nella seconda, nel 2009, dopo un comizio, fu colpito al volto da una statuetta lanciata da uno squilibrato.

RICORDI

Per omaggiare la mamma morta ha fatto realizzare un reparto al Pio Albergo Trivulzio e all’ospedale San Raffaele è sempre tornato a farsi curare, come venerdì scorso, quando prima di entrare per l’ultimo ricovero si è voluto fermare un momento a Milano 2, il quartiere che ha costruito.

