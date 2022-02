Milano, inseguimento rocambolesco a San Siro: la polizia prende 5 fuggitivi e un mitra abbandonato

Un inseguimento da film d’azione in zona quartiere San Siro per eludere i controlli della polizia. Gli spari in aria e, infine, la cattura dei cinque uomini in fuga, con gli agenti che urlano: «Stendetevi a terra e tenete le braccia larghe». Durante la corsa, i cinque, tutti italiani, si sono sbarazzati di un mitra marca Uzi, di un silenziatore e delle pallottole. Sono tutti stati arrestati per resistenza, possesso di armi e munizionamento da guerra: tre di loro, di 22, 30 e 39 anni hanno precedenti, mentre gli altri due, di 25 e 26 anni, sono incensurati. Ma tutti, dicono i detective, «sarebbero inseriti in circuiti malavitosi». Oggi, davanti al gip Stefania Donadeo, l’udienza di convalida dell’arresto e la misura cautelare come richiesto dal pm Stefano Ammendola, titolare dell’inchiesta. Gli indagati compariranno in video da San Vittore. Tutto è cominciato lunedì sera alle 18.50 in piazzale Segesta. Lì, secondo la ricostruzione della questura, una volante intima l’alt a un suv Bmw X1 bianco: uno degli agenti scende e chiede i documenti. Però, l’uomo alla guida, con una manovra brusca, schiaccia il piede sull’acceleratore e fugge, rischiando di investire il poliziotto, che spara quattro colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. La Bmw, però, non si blocca, anzi corre più veloce con la polizia alle costole: prima va a sbattere contro due veicoli parcheggiati, imbocca via Paravia e dal finestrino viene lanciato un mitra Uzi funzionante. Poi, via Zamagna, piazza Esquilino - dove i cinque si sbarazzano del silenziatore e di cinquanta cartucce - via Stratico, per arrivare in piazzale Zavattari, dove gli agenti bloccano i fuggitivi. Pistola in pugno, gli urlano di sdraiarsi a terra e solo allora riescono ad ammanettarli. La squadra mobile è al lavoro per fornire le risposte: dove stavano andando i cinque? Perché avevano una mitraglietta? Ogni pista sembra aperta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:35

