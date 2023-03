Telenovela stadio, Sala: «Il Milano punta sull'ex ippodromo La Maura»

di Simona Romanò

“Caso” Meazza, il Milan sembra avere le idee chiare. L’Inter, invece, si prende ancora tempo. I rossoneri «confermano di voler realizzare un proprio stadio sulla pista La Maura dell’ex Ippodromo». Lo ha ribadito, ieri, il sindaco Giuseppe Sala dopo un incontro, a Palazzo Marino, di circa un’ora, con i vertici del club, il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani. Ora, al di là delle intenzioni, Sala ha chiesto che «rinuncino formalmente al progetto dello stadio vicino al Meazza perché non possiamo rimanere “sospesi” in eterno e formalizzino quello a La Maura perché solo così potremmo avviare i successivi passi formali». Un «piano di massimo» su ciò che vorrebbero edificare sul terreno di 75 ettari, ora una distesa verde all’interno del Parco Sud, dovrebbe arrivare in Comune «fra un paio di settimane».

PARTITA DIFFICILE

Dopodiché si apre per Sala una difficile partita. Agli ambientalisti, capeggiati dal capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi, che gli chiedono di dire «no al Milan, a priori, anche se fosse il piano più bello del mondo perché bisogna tutelare questo polmone verde», Sala replica che «non è proprio fattibile ignorare l’opzione del Milan», con la rassicurazione che «dovrà passare in consiglio comunale».

TUTELA VERDE

L’iter per un eventuale impianto su 15 ettari di prato e alberi sarò un percorso a ostacoli. In prima battuta serve (anche) l’ok del Parco Sud perché la pista si trova proprio nel parco. «A La Maura c’è un’area verde molto importante: quanta ne rimarrà se sorgerà lo stadio? Sarà un grande parco pubblico o no? Io non so. Ho bisogno di un masterplan per avviare il confronto con la politica e il resto delle istituzioni», ha aggiunto il primo cittadino. Poi, si dovrà con tutta probabilità mettere mano al Piano di governo del territorio e anche questo sarà un passaggio non semplice.

INTER

«Al momento non manifesta altre opzioni rispetto allo stadio accanto al Meazza», ha concluso Sala. Ma sembra che i nerazzurri si siano già mossi per un terreno a Rozzano, quindi, fuori da Milano, vicino al Forum di Assago.

