Milano, concorsi truccati all'università. A giudizio i rettori di Statale e San Raffaele

L’accusa è di aver truccato concorsi in università, in particolare nelle facoltà di medicina. Nell’ambito della “concorsopoli” milanese, vanno a processo i rettori dell’Università Statale Elio Franzini e dell’Università Vita-Salute del San Raffaele, Felice Enrico Gherlone: i due secondo l’accusa avrebbero pilotato i bandi per portare in cattedra docenti a loro vicini. Lo ha deciso, ieri, il gup Cristian Mariani, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio dei pm Carlo Scalas e Bianca Baj Macario. Franzini, secondo l’accusa, ha condizionato due concorsi: uno per un posto da professore in Urologia al San Paolo e l’altro all’ospedale San Donato; Gherlone, invece, è accusato di aver viziato un bando per un posto al San Paolo. I fatti, che risalgono al 2020-2021, portano alla sbarra anche tre docenti: Francesco Montorsi (professore ordinario di Urologia al San Raffaele), Marco Carini (ordinario di Urologia all’Università di Firenze), e Stefano Centanni (direttore del Dipartimento Scienze della Salute alla Statale).

CHAT E INTERCETTAZIONI

La prima udienza è stata fissata il 5 luglio, quando si vaglieranno le imputazioni di corruzione (per Montorsi, Carini e Centanni), di turbativa d’asta (per i due rettori) e di falso (per Franzini). Il puzzle si sta completando, fra chat e intercettazioni dalle quali emerge che, fra loro, secondo i pm, ci sarebbe stato «un patto spartitorio» dei posti da assegnare. L’assunto dell’accusa, nata dall’incrocio tra un fascicolo di Firenze e uno di Milano, è «che un primo concorso bandito dalla Statale per un posto all’ospedale San Paolo fosse nato dovendo già avere un vincitore predestinato». I pm, poi, sottolineano una serie di telefonate intercorse fra Franzini e Gherlone.

NO DIMISSIONI

Il numero uno della Statale, Franzini, resta al suo posto: «Chiarirò. Completerò il mio mandato», ha dichiarato. Sostiene di «avere sempre operato per difendere esclusivamente il bene dell’Università e della sanità pubbliche a fronte di manovre volte a ostacolare la piena operatività di un’unità clinica robotica al San Paolo che oggi può garantire a tutti cure di avanguardia». Intanto, in un altro dei molti capitoli, del tutto autonomo, delle indagini milanesi è finito indagato anche l’infettivologo Massimo Galli, nei cui confronti, rispetto a quelle originarie, le contestazioni sono state, poi, ridimensionate dai pm ed è rimasto per lui un solo episodio di turbativa d’asta e falso. Galli dovrà comunque affrontare un’udienza preliminare dopo la richiesta di processo dei mesi scorsi.

