The Art Room, la nuova arte firmata con telefonini e tablet in mostra alla Samsung Smart Arena

Quando la tecnologia incontra l'arte, nuovi linguaggi prendono forma e le opere diventano accessibili a un pubblico sempre più vasto. Questa la missione di Samsung, che oggi ha presentato il progetto «The Art Room by Samsung», realizzato in collaborazione con la curatrice d'arte Caroline Corbetta. Sei opere d'arte firmate da altrettanti giovani artisti che le hanno realizzate con l'ausilio di strumenti inediti quali lo smartphone Galaxy S21 Ultra 5G e il tablet Galaxy Tab S7+ ispirandosi a valori di Samsung come innovazione e connected living.

«Proprio nell'anno della celebrazione del nostro trentennale in Italia, abbiamo voluto creare un nuovo progetto che, mixando tecnologia, creatività e arte, potesse concretizzare il nostro claim "Do What You Can't" per ispirare e dare forma al futuro», ha dichiarato Francesco Cordani, head of MarCom di Samsung Electronics Italia.

Filippo Bisagni, Barbara De Vivi, Alessandro Fogo, Ozmo, Caterina Rossato e Marta Spagnoli: questi i sei artisti che hanno accolto la sfida di Samsung. Le loro sei opere inedite si potranno ammirare in anteprima da oggi al 10 ottobre presso la Samsung Smart Arena di Milano, e saranno disponili all'interno dell'Art Store di The Frame.

